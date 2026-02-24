Льдину с рыбаками оторвало от берега на полкилометра в Финском заливе

В Выборгском районе Ленинградской области пытаются спасти двух рыбаков, оказавшихся в ловушке на оторвавшейся льдине. Инцидент произошёл в акватории Финского залива в районе посёлка Озерки, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Льдину с любителями подлёдного лова оторвало и отнесло от берега примерно на 500 метров. На место незамедлительно выдвинулись специалисты поисково-спасательного подразделения «Берег». В настоящий момент спасатели проводят операцию по вызволению рыбаков из ледового плена и доставке их на большую землю.

Ранее сообщалось, что Финский залив впервые за 15 лет полностью покрылся льдом. Сплошной ледяной покров образовался благодаря сохранению морозной и спокойной погоды в последние дни. При этом на западе акватории уже наблюдается шторм, который «ломает и сжимает» лёд. Последний раз столь сильное промерзание залива фиксировалось в 2010 и 2011 годах.