Финский залив впервые за 15 лет полностью покрылся льдом, сообщил начальник Гидрометцентра Петербурга и Ленобласти Александр Колесов. Сохранение морозной и спокойной погоды в последние дни позволило образоваться сплошному льду.

Замёрзший Финский залив. Фото © Telegram/ Александр Колесов. О погоде в Петербурге.

«В горле залива два-три дня сохранялся молодой лёд, он достаточно тонкий и прозрачный», — уточнил синоптик в своем телеграм-канале.

На западе акватории уже наблюдается шторм, который «ломает и сжимает» ледовый покров. Последний раз столь же сильное промерзание Финского залива фиксировали в 2010 и 2011 годах.

Ранее Life.ru писал, что по замёрзшему Финскому заливу начали массово гулять петербуржцы. В соцсетях они выкладывают тысячи эффектных кадров с конькобежцами, лыжниками и даже велосипедистами на льду. Однако, несмотря на стабильные морозы, массовые выходы петербуржцев и туристов на лёд вызывают серьёзную озабоченность у спасателей.