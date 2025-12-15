Редкое явление: Фонтанку в Петербурге затянуло ледяным салом
Обложка © Telegram / ОтЛичный Петербург: афиша и гид Фонтанки / Любовь Хмелевская
Утром в понедельник река Фонтанка в Санкт-Петербурге покрылась так называемым ледяным салом – первым этапом формирования сплошного ледяного покрова, состоящим из мелких кристаллов льда на поверхности воды. Как сообщает «Фонтанка», это явление, охватившее почти всю реку, наблюдается в середине декабря, что является запоздалым для образования ледостава.
Примечательно, что подобная задержка с замерзанием реки происходит второй год подряд. Тем не менее, по прогнозам синоптиков, к вечеру понедельника в Петербурге ожидается потепление и таяние снега, а во вторник, 16 декабря, температура воздуха будет положительной.
Ранее сообщалось, что Москва утром 15 декабря озарилась диковинным небесным зрелищем — солнечным гало. Это волшебное кольцо, дуга или столб света, опоясывающие Солнце, рождаются в верхних слоях атмосферы, где лучи света играют с крошечными ледяными кристаллами, преломляясь и создавая это завораживающее сияние.
