Редкое явление: Фонтанку в Петербурге затянуло ледяным салом

Примечательно, что подобная задержка с замерзанием реки происходит второй год подряд. Тем не менее, по прогнозам синоптиков, к вечеру понедельника в Петербурге ожидается потепление и таяние снега, а во вторник, 16 декабря, температура воздуха будет положительной.