Регион
15 декабря, 09:06

Зимняя радуга на рассвете: В Москве из-за мороза засияло солнечное гало

Солнечное гало в Москве. Обложка © Life.ru

Москва озарилась диковинным небесным зрелищем — солнечным гало. Это волшебное кольцо, дуга или столб света, опоясывающие Солнце, рождаются в верхних слоях атмосферы, где лучи света играют с крошечными ледяными кристаллами, преломляясь и создавая это завораживающее сияние.

Солнечное гало чаще всего формируется в перистых облаках и может быть видно в любое время года, однако наиболее эффектно его наблюдают зимой при морозной погоде и высокой влажности. Явление создаёт впечатляющее световое кольцо вокруг светила и привлекает внимание жителей и туристов.

Ранее сообщалось, что обмеление Каспийского моря приведёт к серьёзным экологическим и хозяйственным последствиям, однако активно бороться с этим процессом не имеет смысла. Уходящая часть моря будет перестраиваться, что вызовет кризисную ситуацию для большого количества живых организмов и приведёт к серьёзным изменениям в природных комплексах береговой и морской зон.

