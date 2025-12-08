Рекордная за декабрь магнитная буря: Последствием «чёрной» вспышки на Солнце станет мощный геошторм Оглавление Что за «чёрная» вспышка на Солнце была 8 декабря Магнитная буря 9 декабря: какой силы будет и когда начнётся Что нельзя делать во время сильной магнитной бури 9 декабря Завтрашний день может стать одним из самых тяжёлых для метеочувствительных: Земля готовится к резкому удару космической погоды. Астрономы фиксируют крайне редкое явление, и его последствия уже на подходе. 8 декабря, 11:00 Мощная магнитная буря обрушится на Землю 9 декабря. Обложка © «Шедеврум»

Недавно Life.ru выпустил календарь магнитных бурь на декабрь, который обещал нам относительно спокойный месяц. Но если уже завтра вы плохо перенесёте перепады давления, головные боли или скачки настроения, приготовьтесь: это магнитосфера Земли попадёт под неожиданную атаку Солнца. Учёные предупреждают, что надвигающаяся магнитная буря будет настолько сильной, что её почувствуют даже те, кто обычно не реагирует на изменения космической погоды. Причиной всему редкая и пугающе красивая «чёрная» вспышка на Солнце, взбудоражившая астрономов по всему миру. Завтра её последствия обрушатся на нашу планету, превращая утро 9 декабря в настоящий испытательный полигон для нервной системы, сна и самочувствия.

Что за «чёрная» вспышка на Солнце была 8 декабря

Ночью 8 декабря на Солнце случилось то, что специалисты называют почти невозможным. В полночь по московскому времени астрономы ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН зафиксировали редчайший тип солнечного события — «чёрную» вспышку.

Что такое «чёрная» вспышка на Солнце и почему из-за неё будет магнитная буря 9 декабря. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

В обычных вспышках мы видим яркий выброс энергии, но здесь всё произошло по-другому. Во время взрыва на Солнце огромное облако холодного, плотного водорода было буквально разорвано и растянуто на миллион километров. На фоне ослепительно яркого солнечного диска это тёмное вещество создало оптическое явление, которое астрономы описали почти художественно:

«Тёмное, слабо светящееся холодное вещество… создало на несколько часов удивительную иллюзию то ли призрачного чёрного пламени, танцующего в солнечной атмосфере, то ли загадочного тёмного тумана, окутавшего треть солнечного диска», — прокомментировали учёные. К утру эта «тень» испарилась — холодная плазма просто растворилась в жаре солнечной короны. Но след её воздействия никуда не делся: вместе с ней в космос вылетел поток заряженных частиц, который как раз сейчас движется к Земле.

Магнитная буря 9 декабря: какой силы будет и когда начнётся

Солнечное вещество, выброшенное во время вспышки, достигает Земли не мгновенно — путь занимает от 24 до 48 часов. И вот он подходит к концу. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 9–10 декабря магнитосфера погрузится в состояние мощного геомагнитного шторма. Магнитосфера уже начала «звенеть», но пик придётся на 9 декабря. И, судя по данным лаборатории, день будет тяжёлым почти по всем параметрам.

Магнитная буря сегодня: Какой силы будет шторм 9 декабря. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Опираясь на график из лаборатории ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, можно увидеть, что 9 декабря — самый опасный день. Красные столбы — это магнитные бури уровня G2–G3. Такие события считаются сильными и способны влиять как на технику, так и на человека. Уже сегодня вечером можно будет ощутить на себе «все прелести» космического шторма, а в полночь возмущения достигнут уровня Кp 5. К 12 дня по Москве магнитная буря станет сильнее, её уровень достигнет Кp 7, то есть G3, что означает средний и даже сильный геошторм. И только после 18 часов магнитная буря будет неохотно сбавлять обороты, упав до уровня Кp 5,5 и задержавшись в этой точке. Но, как мы видим на графике, последствия «чёрной» вспышки нас не отпустят до середины середы, 10 декабря.

Что нельзя делать во время сильной магнитной бури 9 декабря

Сильная магнитная буря: что нельзя делать 9 декабря. Фото © «Кандинский»

Когда на Землю обрушивается мощная магнитная буря, организм реагирует так, будто вокруг резко «уплотнился» воздух. Голова становится тяжёлой, пульс скачет, настроение падает без видимых причин, стресс накрывает, а любая мелочь раздражает сильнее обычного. Для метеозависимых это испытание, которое проще пережить, если заранее знать, чего точно делать не стоит. В период геоштормов даже небольшая ошибка может усугубить самочувствие, поэтому лучше на день снизить обороты и действовать аккуратно.

Чего нельзя делать во время магнитной бури: Перегружать себя физически. Интенсивные тренировки, бег на длинные дистанции, силовые нагрузки — всё это увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, которые в дни магнитных бурь и так работают на пределе. Пить алкоголь и много кофе. Алкоголь расширяет сосуды, кофе — резко сужает. На фоне геоштормов такие перепады могут спровоцировать скачки давления, мигрени и бессонницу. Решать важные вопросы и устраивать эмоциональные разговоры. Из-за нестабильного давления мозг работает чуть медленнее, а эмоции — сильнее. Велика вероятность импульсивных решений, о которых позже придётся пожалеть. Садиться за руль, если вы метеозависимы. Замедленная реакция, рассеянность, головокружение — частые спутники магнитных бурь. Риск ошибок на дороге резко возрастает. Пропускать воду и питание. Организм в такие дни более чувствителен к обезвоживанию и перепадам уровня сахара. Если долго не есть или мало пить, самочувствие может ухудшиться моментально. Ложиться спать слишком поздно. Сонливость и бессонница — классическая реакция на всплески солнечной активности. Перегруженная нервная система сложнее «выключается», поэтому важно дать ей режим. Игнорировать симптомы. Сильная слабость, резкие головные боли, скачки давления — это не «пройдёт само». В дни бурь особенно важно следить за собой, а при серьёзных проявлениях — обращаться за помощью.

Такая мощная декабрьская буря — событие не рядовое. Она стала прямым последствием того самого ночного «чёрного» пламени на Солнце, иллюзии, которая продлилась всего несколько часов, но оставила Земле настоящий космический отклик. Если завтра вы почувствуете слабость, тяжесть в голове или скачки давления — это не совпадение. Мы вступаем в зону влияния редкого геоштормового удара, и ближайшие сутки будут настоящим испытанием для всех, кто чувствительно реагирует на перемены в магнитосфере. А ранее Life.ru рассказывал, когда мороз придёт в Москву и область.

