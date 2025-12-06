Путин в Индии
Регион
6 декабря, 18:17

Бесснежное начало декабря в Москве наблюдается четвёртый раз с начала XXI века

Обложка © Life.ru

В начале декабря 2025 года в Москве не выпал снег — такое происходит в четвёртый раз в XXI веке. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что аналогичные бесснежные первые пятидневки зимы наблюдались в 2006, 2008 и 2009 годах. Тогда снег ложился на землю только во второй половине месяца.

«Более того, в 2006 году снег лёг только 19 декабря, а в 2008 и вовсе 23 декабря. Так что не всё так грустно», написал синоптик в телеграм-канале.
Ранее учёные заявили, что завершение природного феномена Эль-Ниньо повышает вероятность холодной и снежной зимы в России. По мнению эксперта, именно это явление было причиной аномального тепла последних двух зим, и теперь может последовать «отдача». Дополнительным фактором похолодания может стать замедление тёплых течений из-за таяния льдов Гренландии. Однако долгосрочный тренд на глобальное потепление при этом сохраняется.

BannerImage
Юрий Лысенко
