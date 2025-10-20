Экологи назвали обмеление Каспия природным явлением, бороться с которым бессмысленно
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Photo Magistr
Обмеление Каспийского моря приведёт к серьёзным экологическим и хозяйственным проблемам. Но активно бороться с этим процессом не имеет смысла. Об этом заявил эколог Асхат Каюмов.
По словам Каюмова, последствия будут ощутимыми. Обмеление моря вызывает серьёзные изменения в природных комплексах береговой и морской зон.
«Уходящая часть моря будет перестраиваться, и большое количество живых организмов окажутся в кризисной ситуации», — приводит комментарий Каюмова «Постньюс».
Каюмов добавил, что изменения уровня Каспия происходят циклично и не зависят от человеческой деятельности.
«Каспийское море имеет дурацкую привычку — то приходить, то уходить. Это как бороться с тем, что зимой холодно, а летом жарко. Это бессмысленно — так в природе происходит», — пояснил эколог.
В сентябре президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ООН, что Каспий мелеет из-за ухудшения экологической ситуации. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также говорил об экологической катастрофе на Каспии и отмечал, что обмеление моря достигло критической точки и нуждается в срочных мерах.
