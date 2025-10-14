Сектор Газа
14 октября, 07:40

Уникальные дюны на Балтийской косе могут исчезнуть из-за «диких» туристов

Обложка © ТАСС / Евгений Стукалин

Туристы вытоптали Балтийскую косу, которая отделяет Калининградский залив от Балтийского моря, а это в дальнейшем может привести к полному уничтожению берегового вала. Об этом предупредила в беседе с RG.ru эколог Анастасия Краснова.

Жители Калининградской области бьют тревогу, пожаловавшись на огромный поток туристов в их регион этим летом. Одними из первых на проблему обратили внимание сотрудники музеев и экскурсоводы. По их словам, приезжие часто нарушают правила пребывания на Балтийской косе, они покидают экотропу и начитают самостоятельно передвигаться по насыпям. Дюны — это хрупкая насыпь из песка, под которой есть твёрдая почва, именно верхний слой и начал рассыпаться от бесчисленного количества людей, пожаловались изданию жители региона.

При этом прогнозируется увеличение числа туристов после подъёма патриотизма и появления интереса к путешествиям по России. Тем более что данный учачсток интересен своей историей, сохранившимися ДЗОТами и авиаангарами. Общественники предлагают ввести штрафы за выход на запрещённые участки Косы.

«Основной урон косе наносят, конечно, «дикие» туристы. Но даже в составе организованных групп многие пренебрегают правилами. А разрушение почвенного покрова дюн — серьёзная экологическая проблема. За выход на охраняемые участки на Куршской косе, например, грозят серьёзные штрафы. На Балткосе пока не ввели подобную практику», — говорит Краснова.

Туристы из России остались без алкоголя и моря в отелях Египта из-за саммита по Газе
Ранее сообщалось, что летом 2025 года жители Москвы активнее искали экспедиционные круизы — трафик на специализированных сайтах среди столичных пользователей вырос на 39%. Спрос на внутренние морские рейсы среди москвичей подскочил на 71% по сравнению с прошлым сезоном, зарубежные маршруты — на 51%. В лидерах по внутренним маршрутам — Курильские острова, Чукотка с визитом на остров Врангеля и путешествие к Северному полюсу через Землю Франца‑Иосифа. Далее идут Командорские острова и комбинированные рейсы по Южной Чукотке и Северной Камчатке.

