10 октября, 08:32

Антарктида и Чукотка: Москвичи стали чаще отправляться в морские круизы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Darryl Brooks

Летом 2025 года жители Москвы активнее искали экспедиционные круизы — трафик на специализированных сайтах среди столичных пользователей вырос на 39%. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на источники.

Спрос на внутренние морские рейсы среди москвичей подскочил на 71% по сравнению с прошлым сезоном, зарубежные маршруты — на 51%. Женщины составляют 53% бронирующих, большинство из них старше 45 лет; среди мужчин лидируют путешественники 18–44 лет. Основная аудитория — возрастные группы 35–44 (37%) и 45–54 (27%), по 13% приходится на 25–34 и 55–64 года.

Интерес к сайтам с путешествиями на лайнерах начал набирать обороты уже в марте (на этот месяц пришлось 11% просмотров против 5% в феврале), а пик пришёлся на август — 18% трафика.

В лидерах по внутренним маршрутам — Курильские острова, Чукотка с визитом на остров Врангеля и путешествие к Северному полюсу через Землю Франца‑Иосифа. Далее идут Командорские острова и комбинированные рейсы по Южной Чукотке и Северной Камчатке. Средняя продолжительность — 11–14 дней. Из зарубежных направлений москвичей привлекают Антарктида, Исландия и Галапагосы, за ними следуют Шпицберген и маршруты по Африке.

