В Южной Корее российским туристам массово устраивают издевательские допросы и разлучают семьи

Власти Южной Кореи ввели массовые ограничения на въезд российских туристов, сопровождающиеся дополнительными проверками и отказами без объяснения причин. Об этом сообщает Baza, собравшая свидетельства десятков путешественников.

Пример проверки туристов из России в южнокорейском аэропорту. Видео © Telegram / Baza

Пограничники проводят допросы о достопримечательностях Сеула, задерживают туристов в транзитной зоне на длительное время и отказывают во въезде целым семьям. Один из россиян, Андрей, рассказал, что смог добиться разрешения на вылет только после одиночного пикета с табличкой об «удержании в заложниках». Другие случаи включают разделение семей — например, когда из семи человек пропустили только бабушку с ребёнком, а также ситуацию, когда супружеской паре отказали из-за того, что жена не смогла назвать адреса достопримечательностей, поскольку маршрут планировал муж.

Андрей написал на картонке, что его удерживают против воли, чтобы улететь из Южной Кореи. Фото © Telegram / Baza

Издание отмечает, что некоторых российских туристок ошибочно идентифицируют как секс-работниц по внешним признакам, что также приводит к отказам во въезде после многочасовых ожиданий.

Напомним, о похожем случае сообщалось вчера: жительнице Петербурга устроили четырёхчасовой допрос на знание страны, который она, конечно же, не смогла пройти. После этого было принято решение о её депортации, однако в немедленном вылете ей отказали и отправили в спецпомещение, где девушка провела четыре дня в компании других туристов, попавших в аналогичную ситуацию. Стоимость забронированного отеля ей так и не вернули. А ещё Life.ru рассказывал о таком же случае в августе.