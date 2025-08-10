«Адский» шмон вместо отпуска: Москвичку упрятали в подвал аэропорта по приезде в Сеул
Москвичка отправилась в долгожданное путешествие в Южную Корею, сделав пересадку через Китай. У неё были все необходимые документы: действующая виза, подтверждённое бронирование отеля, обратные билеты и тщательно спланированный маршрут, но в страну её все равно не пустили. Об этом сообщает SHOT.
Туристку оставили в подвале аэропорта. Видео © Telegram / SHOT
На корейской границе её ожидал неожиданный отказ во въезде. Вместо привычных процедур девушку повели на допрос, где задавали непривычные вопросы — например, просили назвать номер автобуса, на котором она собиралась добираться, и описать свой завтрак.
Документы у Татьяны изъяли, багаж заблокировали, а телефон конфисковали для проверки содержимого. Вместо стакана с водой ей выдали бумажный пакет — символическое напоминание о неприветливом приёме. После формального отказа во въезде туристку поместили в подвальное помещение аэропорта вместе с девятью другими пассажирами, попавшими в аналогичную ситуацию. В конце концов Татьяна сумела приобрести билеты домой с несколькими пересадками и вернулась в Москву, оставив за спиной неожиданно мрачный эпизод своего отпуска.
Ранее в Турции освободили из тюрьмы 18-летнюю российскую туристку, которая родила ребёнка в туалете аэропорта Антальи. Она оставила новорождённую прямо там, после чего её нашла уборщица. Кстати, саму девочку удочерила семья из Московской области.
