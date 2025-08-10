«‎Адский» шмон вместо отпуска: Москвичку упрятали в подвал аэропорта по приезде в Сеул

Москвичка отправилась в долгожданное путешествие в Южную Корею, сделав пересадку через Китай. У неё были все необходимые документы: действующая виза, подтверждённое бронирование отеля, обратные билеты и тщательно спланированный маршрут, но в страну её все равно не пустили. Об этом сообщает SHOT.

Туристку оставили в подвале аэропорта. Видео © Telegram / SHOT

На корейской границе её ожидал неожиданный отказ во въезде. Вместо привычных процедур девушку повели на допрос, где задавали непривычные вопросы — например, просили назвать номер автобуса, на котором она собиралась добираться, и описать свой завтрак.