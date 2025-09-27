Южная Корея обратилась к Лаврову с просьбой о защите

Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым обратился с просьбой обеспечить благоприятные условия для деятельности южнокорейских компаний, продолжающих работу на российском рынке. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Переговоры глав дипломатических ведомств состоялись в Нью-Йорке на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Корейский министр изложил позицию действующей администрации по вопросу Корейского полуострова, подчеркнув приверженность Сеула курсу на укрепление мира и стабильности через развитие доверия и снижение напряжённости. Одновременно Чо Хён призвал российскую сторону прекратить военное сотрудничество с КНДР.

Лавров, в свою очередь, указал на провокационный характер военной активности США и их азиатских союзников, направленной против Северной Кореи. Чо Хён попросил учесть интересы южнокорейских граждан в России и обеспечить стабильные условия работы для корейских компаний. Стороны договорились о продолжении диалога.

Агентство характеризует эти переговоры как первый официальный контакт на уровне министров иностранных дел двух стран с начала специальной военной операции. Отмечается, что новая администрация президента Ли Чжэ Мёна действует в рамках концепции поддержания стабильных отношений с Москвой, чему способствует текущая внешнеполитическая линия администрации Дональда Трампа.

Ранее Life.ru сообщал, что на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел России и Республики Корея. Российская сторона предоставила некоторые подробности подготовки к данному мероприятию. Непосредственно перед началом переговоров произошёл небольшой протокольный инцидент: сопровождающие лица корейского министра попытались внести в помещение для встречи крупногабаритный государственный флаг своей страны.