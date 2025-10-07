Россиянку депортировали из Южной Кореи из-за заваленного «экзамена» на достопримечательности

Россиянку депортировали из Южной Кореи, когда она не сдала четырёхчасовой экзамен, на котором спрашивали название корейских улиц и достопримечательностей. В комнате для депортации девушка провела четыре дня. Об этом сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на туристку.

Девушку депортировали из Южной Кореи. Видео © Telegram / Осторожно, новости

Девушка по имени Ульяна давно хотела съездить в Южную Корею. Оформила разрешение на въезд, заранее оплатила отель и билеты в две стороны, взяла с собой распечатки брони и все нужные документы, а затем вылетела из Санкт-Петербурга навстречу долгожданному отдыху.

На паспортном контроле, по её словам, многих россиян отправляли на дополнительное интервью. Ульяна исключением не стала. Процесс превратился в серию мелких и придирчивых вопросов, вроде цены проезда на автобусе в Корее, названия улиц и музеев.

«Мне кажется, на многие вопросы 90% человек не смогли бы ответить. Было ощущение, что я на школьном экзамене и меня хотят завалить. Опрос длился около 4 часов, меня не пускали в уборную. После сообщили, что во въезде в страну отказано и я должна срочно покинуть Корею», — рассказала Ульяна.

Её поместили в комнату для депортации: где примерно 30 человек на 18 квадратных метров, без окон. Ночью один из её соседей кричал от боли из-за проблем с сердцем, но сотрудники лишь называли его симулянтом. Ульяна была готова срочно купить билет обратно за свои деньги, но ей запретили. После четырёх дней ожидания она улетела домой, не вернув стоимость отеля. А ещё ей запретили на несколько лет въезд в Корею.

Ранее Life.ru рассказывал, как приехавшую в Сеул российскую туристку задержали по прибытии и отвели на допрос, где задавали ей странные вопросы. Исход ситуации был такой же: девушке пришлось покупать билеты обратно за свои деньги и лететь домой.