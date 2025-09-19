Южная Корея увеличила поставки автомобилей в Россию до максимума с 2021 года

За восемь месяцев 2025 года Россия значительно повысила импорт автомобилей из Южной Кореи. Эти данные представило РИА «Новости», основываясь на информации южнокорейской таможни.

Согласно расчётам, российские компании ввезли автомобили на сумму $618,7 млн с января по август. Этот показатель в 1,5 раза превысил аналогичный прошлогодний и стал максимальным за последние четыре года.