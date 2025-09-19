Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 03:54

Южная Корея увеличила поставки автомобилей в Россию до максимума с 2021 года

Обложка © Freepik / usertrmk

Обложка © Freepik / usertrmk

За восемь месяцев 2025 года Россия значительно повысила импорт автомобилей из Южной Кореи. Эти данные представило РИА «Новости», основываясь на информации южнокорейской таможни.

Согласно расчётам, российские компании ввезли автомобили на сумму $618,7 млн с января по август. Этот показатель в 1,5 раза превысил аналогичный прошлогодний и стал максимальным за последние четыре года.

По данным южнокорейской таможни, в Россию поступило больше всего автомобилей с бензиновым двигателем объёмом 1,5–3 л на сумму $449,9 млн. Также импортировали машины с дизельным двигателем объёмом 1,5–2,5 л на сумму $126,8 млн.

Глава Минпромторга ожидает появления новых российских автомобилей
Глава Минпромторга ожидает появления новых российских автомобилей

Ранее Life.ru сообщал, что российские автовладельцы массово избавляются от автомобилей китайских марок с небольшим пробегом из-за недовольства качеством. В качестве альтернативы россияне рассматривают параллельный импорт и переходят на корейские машины.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Новости экономики
  • Южная Корея
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar