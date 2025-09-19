Южная Корея увеличила поставки автомобилей в Россию до максимума с 2021 года
За восемь месяцев 2025 года Россия значительно повысила импорт автомобилей из Южной Кореи. Эти данные представило РИА «Новости», основываясь на информации южнокорейской таможни.
Согласно расчётам, российские компании ввезли автомобили на сумму $618,7 млн с января по август. Этот показатель в 1,5 раза превысил аналогичный прошлогодний и стал максимальным за последние четыре года.
По данным южнокорейской таможни, в Россию поступило больше всего автомобилей с бензиновым двигателем объёмом 1,5–3 л на сумму $449,9 млн. Также импортировали машины с дизельным двигателем объёмом 1,5–2,5 л на сумму $126,8 млн.
Ранее Life.ru сообщал, что российские автовладельцы массово избавляются от автомобилей китайских марок с небольшим пробегом из-за недовольства качеством. В качестве альтернативы россияне рассматривают параллельный импорт и переходят на корейские машины.