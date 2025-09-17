Владимир Путин
17 сентября, 18:54

Глава Минпромторга ожидает появления новых российских автомобилей

Глава Минпромторга Алиханов ожидает появления новых российских автомобилей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /fortton

Российские дороги в скором времени пополнятся новыми моделями автомобилей с высокой степенью локализации производства. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в кулуарах промышленно-энергетического форума TNF 2025.

Глава ведомства сообщил, что лично ожидает появления новых отечественных разработок, в частности отметив работу специалистов «Камаза» над проектом «Атом». Алиханов подчеркнул, что недавно имел возможность протестировать данный автомобиль. По его словам, развитие собственного автомобилестроения с глубокой локализацией компонентов остаётся приоритетным направлением для отрасли.

«АвтоВАЗ» зарегистрировал новый бренд
«АвтоВАЗ» зарегистрировал новый бренд

Ранее стало известно, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев активно ищет пути поддержки для «АвтоВАЗа». Крупнейший производитель легковых автомобилей сейчас столкнулся с серьёзным снижением загрузки мощностей.

