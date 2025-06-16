«АвтоВАЗ» зарегистрировал новый бренд

Согласно данным Федерального института промышленной собственности (ФИПС), АО «АвтоВАЗ» получило патент на новый бренд SKM. В регистрационных документах указано фирменное графическое изображение логотипа в алой и серой цветовой гамме.

Отметим, что «АвтоВАЗ» позиционирует SKM как современное решение для коммерческих перевозок, однако технические характеристики и точные сроки вывода моделей на рынок пока не раскрываются. Первыми моделями линейки станут цельнометаллический фургон и пассажирский минивэн, которые составят конкуренцию продукции ГАЗ, Sollers и УАЗ.