«АвтоВАЗ» зарегистрировал новый бренд
«АвтоВАЗ» зарегистрировал бренд фургонов SKM
Автомобиль SKM. Обложка © АвтоВАЗ
Согласно данным Федерального института промышленной собственности (ФИПС), АО «АвтоВАЗ» получило патент на новый бренд SKM. В регистрационных документах указано фирменное графическое изображение логотипа в алой и серой цветовой гамме.
Отметим, что «АвтоВАЗ» позиционирует SKM как современное решение для коммерческих перевозок, однако технические характеристики и точные сроки вывода моделей на рынок пока не раскрываются. Первыми моделями линейки станут цельнометаллический фургон и пассажирский минивэн, которые составят конкуренцию продукции ГАЗ, Sollers и УАЗ.
Напомним, что «АвтоВАЗ» представил бренд SKM в марте 2025 года. Под этой маркой будут представлены фургоны, которые будут больше Lada Largus, но меньше «газели».