ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 18:25

«АвтоВАЗ» зарегистрировал новый бренд

«АвтоВАЗ» зарегистрировал бренд фургонов SKM

Автомобиль SKM. Обложка © АвтоВАЗ

Автомобиль SKM. Обложка © АвтоВАЗ

Согласно данным Федерального института промышленной собственности (ФИПС), АО «АвтоВАЗ» получило патент на новый бренд SKM. В регистрационных документах указано фирменное графическое изображение логотипа в алой и серой цветовой гамме.

Отметим, что «АвтоВАЗ» позиционирует SKM как современное решение для коммерческих перевозок, однако технические характеристики и точные сроки вывода моделей на рынок пока не раскрываются. Первыми моделями линейки станут цельнометаллический фургон и пассажирский минивэн, которые составят конкуренцию продукции ГАЗ, Sollers и УАЗ.

«АвтоВАЗ» покажет на ПМЭФ первый кроссовер Lada и секретную новинку
«АвтоВАЗ» покажет на ПМЭФ первый кроссовер Lada и секретную новинку

Напомним, что «АвтоВАЗ» представил бренд SKM в марте 2025 года. Под этой маркой будут представлены фургоны, которые будут больше Lada Largus, но меньше «газели».

Юрий Лысенко
  • Новости
  • АвтоВАЗ
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar