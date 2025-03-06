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6 марта, 07:55

«АвтоВАЗ» показал новые коммерческие автомобили SKM

Автомобили SKM. Фото © АвтоВАЗ

Автомобили SKM. Фото © АвтоВАЗ

Российская компания «АвтоВАЗ» презентовала новый бренд автомобилей SKM. Фургоны займут место в линейке между Lada Largus и «ГАЗелью». Автопроизводитель показал фотографии новых моделей, которые предполагаются к использованию для коммерческих целей.

Автомобили SKM. Фото © АвтоВАЗ

Автомобили SKM. Фото © АвтоВАЗ

«Полностью оригинальный продукт, отвечающий потребностям различных категорий покупателей: частных клиентов, представителей малого, среднего и крупного бизнеса»,пояснили в «АвтоВАЗе».

В сравнении со своими конкурентами в данной нише автомобили SKM обладают компактными габаритами, современным техническим оснащением и имеют удобный функционал для погрузки и разгрузки. «АвтоВАЗ» анонсировал выпуск новинки ещё в январе 2025 года.

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Ранее глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев заявил, что продажи автомобилей в РФ за февраль 2025 года установили антирекорд за десять лет, если не считать ситуацию в феврале 2023 года. Тенденция на падение продаж продолжится, но во втором полугодии ситуацию на рынке можно будет стабилизировать, отметил он.

Татьяна Миссуми
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