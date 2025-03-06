«АвтоВАЗ» показал новые коммерческие автомобили SKM

Российская компания «АвтоВАЗ» презентовала новый бренд автомобилей SKM. Фургоны займут место в линейке между Lada Largus и «ГАЗелью». Автопроизводитель показал фотографии новых моделей, которые предполагаются к использованию для коммерческих целей.

В сравнении со своими конкурентами в данной нише автомобили SKM обладают компактными габаритами, современным техническим оснащением и имеют удобный функционал для погрузки и разгрузки. «АвтоВАЗ» анонсировал выпуск новинки ещё в январе 2025 года.

Ранее глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Алексей Калицев заявил, что продажи автомобилей в РФ за февраль 2025 года установили антирекорд за десять лет, если не считать ситуацию в феврале 2023 года. Тенденция на падение продаж продолжится, но во втором полугодии ситуацию на рынке можно будет стабилизировать, отметил он.