Дачников предупредили о рисках тёплой и бесснежной погоды

Тёплая и бесснежная погода в начале зимы несёт серьёзный риск для растений — внезапное сильное похолодание без защитного снежного покрова. Как рассказал биолог и агроном Михаил Воробьёв, если морозы ниже минус 10-15 градусов ударят по голой земле, это приведёт к быстрому и глубокому промерзанию почвы.

«Наиболее уязвимыми окажутся растения с поверхностной корневой системой (рододендроны, гортензии), луковичные и клубнелуковичные цветы (тюльпаны, лилии), а также молодые саженцы, высаженные этой осенью», — предупредил собеседник «Москвы 24».

Специалист рекомендовал утеплить прикорневые зоны торфом, компостом, лапником или нетканым материалом. Тёплый период, по его словам, можно использовать продуктивно: посадить саженцы с закрытой корневой системой, провести подзимний посев моркови, петрушки, укропа и кинзы, а также собрать опавшую листву для мульчирования или компоста.

С биологической точки зрения, большинство растений находятся в состоянии глубокого покоя, который определяется не температурой, а длиной светового дня. Поэтому даже аномальное тепло не заставит их пробудиться раньше времени — исключение составляют лишь единичные почки у косточковых культур, что не повлияет на общий урожай, отметил эксперт.