11 декабря, 07:16

Дачников предупредили о рисках тёплой и бесснежной погоды

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Тёплая и бесснежная погода в начале зимы несёт серьёзный риск для растений — внезапное сильное похолодание без защитного снежного покрова. Как рассказал биолог и агроном Михаил Воробьёв, если морозы ниже минус 10-15 градусов ударят по голой земле, это приведёт к быстрому и глубокому промерзанию почвы.

«Наиболее уязвимыми окажутся растения с поверхностной корневой системой (рододендроны, гортензии), луковичные и клубнелуковичные цветы (тюльпаны, лилии), а также молодые саженцы, высаженные этой осенью», — предупредил собеседник «Москвы 24».

Дачников предупредили об опасности аномально тёплой погоды

Специалист рекомендовал утеплить прикорневые зоны торфом, компостом, лапником или нетканым материалом. Тёплый период, по его словам, можно использовать продуктивно: посадить саженцы с закрытой корневой системой, провести подзимний посев моркови, петрушки, укропа и кинзы, а также собрать опавшую листву для мульчирования или компоста.

С биологической точки зрения, большинство растений находятся в состоянии глубокого покоя, который определяется не температурой, а длиной светового дня. Поэтому даже аномальное тепло не заставит их пробудиться раньше времени — исключение составляют лишь единичные почки у косточковых культур, что не повлияет на общий урожай, отметил эксперт.

Дачникам приготовиться: У кого в марте начнут изымать заросшие участки

Ранее дачникам рассказали, как уберечь плодовые деревья от гибели зимой. Кроме того, россиянам объяснили, как подготовить участок к холодам. А ещё дачников предупредили о жёстком наказании за самовольный спил деревьев в СНТ.

