Дачников предупредили о жёстком наказании за самовольный спил деревьев в СНТ

Любая вырубка или посадка деревьев на территории садоводческого некоммерческого товарищества требует решения общего собрания и разрешения местной администрации, а самовольный спил грозит штрафом до 500 тысяч рублей, предупредила адвокат Наталья Шалуба.

«Поскольку земли общего пользования в СНТ являются собственностью всех членов СНТ, вопрос о высадке или спиле деревьев, находящихся на общей территории, выносится на общее собрание», — отметила она в интервью РИАМО.

Для организации законного спила деревьев необходимо не только решение большинства членов СНТ, но и получение порубочного билета в районной администрации. При обнаружении несанкционированной вырубки следует обращаться к председателю СНТ, в органы местного самоуправления или к участковому, а также фиксировать нарушения с помощью фото- и видеосъёмки, собирать свидетельские показания и кадастровые документы.

Административная ответственность за незаконную вырубку предусмотрена статьёй 8.28 КоАП РФ. Размер штрафа составляет для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей, особенно при использовании механизированного инструмента или автотранспорта, подчеркнула юрист.