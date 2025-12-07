Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 06:43

Дачникам приготовиться: У кого в марте начнут изымать заросшие участки

Юрист рассказал, у кого начнут изымать заросшие дачные участки уже весной

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

За содержание земельного участка в заброшенном состоянии собственникам грозят не только денежные штрафы, но и изъятие, предупредил доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов. По его словам, критериями заброшенности для земель населённых пунктов являются захламление более 50% площади предметами, не связанными с использованием участка, отсутствие жилого дома более семи лет или наличие разрушенных построек, которые не ремонтируются свыше года.

«Для садовых, огородных и приусадебных участков среди признаков неиспользования отмечается зарастание участка более чем на 50 процентов сорняками выше 1 метра, в том числе борщевиком или полынью», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Дачникам рассказали, как уберечь плодовые деревья от гибели зимой
Дачникам рассказали, как уберечь плодовые деревья от гибели зимой

Он отметил, что за первичное нарушение собственник получает предупреждение с установлением срока на устранение недостатков. Если в течение полугода ситуация не меняется, может быть наложен административный штраф в размере 20–25 тысяч рублей. Изъятие участка через суд рассматривается как крайняя мера и возможно только после применения штрафных санкций, если гражданин продолжает игнорировать требования.

Юрист также назвал ряд исключений, когда участок не может быть признан заброшенным: если он находится под арестом или запретом на использование, если обстоятельства возникли из-за стихийных бедствий, либо если невозможность регистрации объекта вызвана действиями или бездействием государственных органов или организаций, отвечающих за инженерные сети.

Дачникам объяснили, как подготовить участок к холодам
Дачникам объяснили, как подготовить участок к холодам

Ранее Life.ru раскрыл способы защиты дачи и мебели от короеда и других вредителей. Кроме того, россиянам рассказали, как сэкономить миллионы при подготовке дачи к зиме. А ещё дачников предупредили о наказании за самовольный спил деревьев в СНТ.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дача
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar