В Ростове отец бодибилдера спас незнакомку и чуть не погиб от рук хулигана

В Ростове отец чемпиона России по бодибилдингу спас девушку от избиения, но сам едва не погиб. Подробностями в беседе с 360.ru поделился сын потерпевшего.

Происшествие случилось на улице Суворовской. Мужчина шёл на работу и услышал женский крик. Подойдя ближе, он увидел, как неизвестный избивает ногами девушку и тащит её за волосы. Ростовчанин вмешался и оттолкнул нападавшего. В ответ злоумышленник достал нож. В ходе драки мужчина получил ранения спины и рук. В какой-то момент хулиган оказался сверху и попытался ударить его ножом в шею.

В этот момент мимо проезжал автобус. Водитель остановился, выбежал и оттащил нападавшего. Тот скрылся с ножом.

«Я горжусь своим отцом. Он поступил как настоящий мужчина. Он защитил девушку, и это чуть не стоило ему жизни. Потому что он так воспитан, не мог поступить иначе», — сказал сын потерпевшего.

В пресс-службе МВД России по региону уточнили, что полиция организовала проверку по факту случившегося. После её результатов примут процессуальное решение.

А ранее Life.ru писал, что житель Уфы пустил в ход металлический прут, чтобы спасти девочку от незнакомца. Неизвестный вёл себя странно и подошёл к подростку, после чего начал с ней взаимодействовать. В какой-то момент его действия стали более настойчивыми, и он попытался завладеть телефоном девочки. Именно тогда вмешался неравнодушный мужчина.