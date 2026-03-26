В Уфе полуголый пьяный водитель сбил и избил пешехода за замечание

В микрорайоне Шакша в Уфе произошло жестокое нападение: водитель автомобиля Skoda намеренно сбил мужчину, который сделал ему замечание, а затем вышел из машины и продолжил избивать уже лежавшего на земле пострадавшего. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошёл в одном из дворов. Полуголый мужчина, находившийся за рулём, после наезда принялся добивать пешехода, который уже получил серьёзные травмы. Остановить расправу удалось случайным прохожим, которые стали свидетелями происходящего и вступились за пострадавшего. Только после их вмешательства агрессор прекратил наносить удары.

Очевидцы также вызвали скорую помощь. Пострадавший был доставлен в больницу. Водитель задержан, в настоящее время с ним работают сотрудники полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

