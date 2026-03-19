Житель Уфы пустил в ход металлический прут, чтобы спасти девочку от незнакомца

В Уфе произошёл конфликт во дворе жилого дома: мужчина избил прохожего металлическим прутом, пристававшего к девочке. Теперь правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

Мужчина приставал к девочке. Видео © Telegram / Baza

Инцидент произошёл 17 марта во дворе дома на улице Шафиева. По словам очевидцев, неизвестный в белой футболке вёл себя странно и подошёл к подростку, после чего начал с ней взаимодействовать. Сообщается, что в какой-то момент его действия стали более настойчивыми, и он попытался завладеть телефоном девочки. Ситуацию заметил местный житель по имени Роман.

По его словам, он сначала попытался остановить мужчину словами, однако это не дало результата. После этого он взял металлический прут и несколько раз ударил оппонента. Полицию вызвали очевидцы, однако, как утверждается, сотрудники прибыли спустя значительное время. К моменту их приезда участники конфликта уже покинули место происшествия.

Позже мужчина в белой футболке обратился с заявлением в полицию. В ответ Роман также подал встречное обращение, описав обстоятельства произошедшего. В настоящее время проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям всех участников.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе расследуется уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней на протяжении длительного времени. Подозреваемый был задержан 10 марта и в настоящее время заключён под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.