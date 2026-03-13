Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 06:11

В Кемеровской области педофил девять лет насиловал ребёнка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SewCreamStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SewCreamStudio

В Кузбассе педофил девять лет насиловал девочку. Как рассказали Объединённой пресс-службе судов региона, мужчина помещён под стражу. Его задержали 10 марта. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

«По версии следствия, в период с 2017 по 2026 годы обвиняемый неоднократно совершал противоправные действия в отношении малолетней потерпевшей», — говорится в сообщении.

40 летняя учительница 22 раза изнасиловала подростка в собственной машине
40 летняя учительница 22 раза изнасиловала подростка в собственной машине

Ранее в Санкт-Петербурге задержали супругов-педофилов, которые насиловали собственных детей и снимали с ними порнографию. Пару сдала их 15-летняя дочь. Отец семейства попытался скрыться, но был задержан. Извращенцы помещены под стражу.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar