5 марта, 06:08

40 летняя учительница 22 раза изнасиловала подростка в собственной машине

В Сингапуре судят учительницу, которая систематически насиловала школьника. Как пишет портал Mothership, 40-летняя женщина встречалась с несовершеннолетним с весны по осень 2023 года. После огласки в Министерстве образования республики сообщили, что фигурантку уволили в том же году.

По версии следствия, между учительницей и подростком было не менее 13 встреч и 22 половых актов. Они занимались сексом в машине преподавателя, и та также просила несовершеннолетнего присылать обнажённые фото и разговаривала с парнем по видеосвязи, пока он был в ванной.

Помимо прочего, учительницу обвинили в препятствовании правосудию: в октябре 2024 года она удалила переписку с жертвой. В общей сложности женщину будут судить по 26 эпизодам, ей грозит до 20 лет лишения свободы. Она отрицает вину.

Ранее в США вынесли приговор учительнице английского языка, которая имела сексуальные отношения с двумя учениками. Первый эпизод произошёл в 2017 году, и педагог, будучи замужем, даже забеременела от жертвы. Для встреч преподаватель использовала разные места, в том числе собственную машину и семейную пекарню. Женщину приговорили к десяти годам лишения свободы.

