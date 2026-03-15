27-летнюю модель нашли мёртвой в Стамбуле, а рядом – записку с чужим почерком

В Турции расследуют смерть 27-летней модели и телеведущей Айшегюль Эраслан. Её нашли мертвой в собственной квартире в Стамбуле. Близкие забили тревогу, когда девушка перестала выходить на связь. Вскрыв дверь с полицией, они обнаружили её без сознания. Прибывшие врачи констатировали смерть. Об этом сообщает издание Haberler.

На месте нашли предсмертную записку, по словам знакомы, написанную чужим почерком. В ней Эраслан якобы пишет, что никому не желала зла, и просит позаботиться о её собаках. Однако близкие и друзья уверены: это не самоубийство. Фотограф Семих Паланчи заявил, что почерк в записке не похож на почерк телезвезды. Он настаивает на версии убийства с инсценировкой. Обстоятельства смерти вызвали множество споров. Расследование продолжается.

Ранее в США 42-летняя актриса Кэтрин Шорт, дочь комика Мартина Шорта, покончила с собой в своём доме в Голливуд-Хиллз. Она помогала людям с ментальными расстройствами и числилась волонтёром. Последний раз звезда выходила в свет с отцом на своём 40-летии.