В Екатеринбурге нашли мёртвым молодого учителя физкультуры из элитной гимназии

В Екатеринбурге трагически оборвалась жизнь молодого педагога. Он преподавал физкультуру в гимназии № 5, скончался в минувшую субботу, 7 марта. Предварительная причина — инсульт, сообщает URA.ru.

Как рассказал источник в экстренных службах, ещё 4 числа мужчина перестал выходить на связь и не появлялся в соцсетях. Близкие забили тревогу и вскоре узнали страшную новость. В администрации города факт смерти подтвердили.

В социальных сетях родители и дети массово выражают соболезнования. Знавшие педагога называют его не просто учителем, а замечательным человеком, которого искренне любили ученики.

«Он был самым лучшим учителем в моей жизни. Все его любили и уважали, все сожалеют, что так произошло. Он был моим классным руководителем и учителем физкультуры», — рассказал один из школьников.

По словам другого учащегося, перед смертью физрук провёл две недели на больничном, его часто беспокоило повышенное давление. Ранее учитель преподавал в 144-й школе, а последние годы трудился в гимназии № 5. Сам он родом из Нижней Туры.

А ранее Life.ru сообщал, что мальчик умер на уроке в одной из школ во Владивостоке. Школьник неожиданно потерял сознание, прибывшие реаниматологи пытались привести ребёнка в чувство, но спасти не смогли. Причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.