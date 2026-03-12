Пассажир внезапно умер в аэропорту Тюмени после посадки на международный рейс

В аэропорту Рощино в Тюмени скончался пассажир, который собирался вылететь в Таджикистан. Трагедия произошла утром 11 марта. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

По данным правоохранительных органов, мужчина 1948 года рождения уже находился на борту самолёта рейса Тюмень — Худжанд и ожидал вылета. В какой-то момент ему стало плохо, он потерял сознание. Пассажира доставили в медицинский пункт аэропорта, однако врачи констатировали смерть.

