12 марта, 09:28

Пассажир внезапно умер в аэропорту Тюмени после посадки на международный рейс

Обложка © ТАСС / Сергей Русанов

В аэропорту Рощино в Тюмени скончался пассажир, который собирался вылететь в Таджикистан. Трагедия произошла утром 11 марта. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

По данным правоохранительных органов, мужчина 1948 года рождения уже находился на борту самолёта рейса Тюмень — Худжанд и ожидал вылета. В какой-то момент ему стало плохо, он потерял сознание. Пассажира доставили в медицинский пункт аэропорта, однако врачи констатировали смерть.

Ранее, 11 марта, самолёт рейса Красноярск – Якутск подал сигнал бедствия примерно спустя полчаса после вылета. На борту находились 120 пассажиров и шесть членов экипажа. Командир самолёта развернул борт в небе над селом Богучаны и направился обратно в Красноярск.

