Российские дипломаты помогли пассажирам экстренно севшего в Мьянме самолёта Azur Air

Российские дипломаты в Мьянме помогли пассажирам совершившего экстренную посадку рейса Тюмень — Нячанг с размещением и оформлением документов. Об этом сообщило посольство РФ в республике в своём Telegram-канале.

Самолёт Boeing 767 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс ZF-2559, в воскресенье совершил незапланированную посадку в аэропорту Янгона. Борт зарулил на стоянку самостоятельно, никто не пострадал. На борту находились 336 пассажиров и 10 членов экипажа.

Сотрудники дипмиссии содействовали россиянам в прохождении паспортного контроля и расселении в гостиницы. Также они помогли получить разрешение авиационных властей Мьянмы на пролёт резервного судна, которое продолжит рейс. О вылете борта из Москвы авиакомпания пообещала сообщить дополнительно.