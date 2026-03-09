Владимир Путин
9 марта, 06:48

Российские дипломаты помогли пассажирам экстренно севшего в Мьянме самолёта Azur Air

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Российские дипломаты в Мьянме помогли пассажирам совершившего экстренную посадку рейса Тюмень — Нячанг с размещением и оформлением документов. Об этом сообщило посольство РФ в республике в своём Telegram-канале.

Самолёт Boeing 767 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс ZF-2559, в воскресенье совершил незапланированную посадку в аэропорту Янгона. Борт зарулил на стоянку самостоятельно, никто не пострадал. На борту находились 336 пассажиров и 10 членов экипажа.

Сотрудники дипмиссии содействовали россиянам в прохождении паспортного контроля и расселении в гостиницы. Также они помогли получить разрешение авиационных властей Мьянмы на пролёт резервного судна, которое продолжит рейс. О вылете борта из Москвы авиакомпания пообещала сообщить дополнительно.

Пассажирский лайнер Boeing 767-300, принадлежащий авиакомпании Azur Air и выполнявший перелёт из Тюмени во Вьетнам, передал сигнал бедствия (код 7700) в воздушном пространстве Мьянмы. Причиной стали технические неполадки в работе двигателя. Пилоты приняли решение сажать самолёт в экстренном порядке, после чего отметка воздушного судна исчезла с экранов онлайн-радаров. В итоге борт успешно приземлился.

