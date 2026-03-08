Аэропорт Сочи второй раз за день приостановил приём и выпуск самолёт
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko
Аэропорт Сочи во второй раз за день ввёл ограничения работы из соображений безопасности. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в публикации.
В первый раз ограничения в сочинской воздушной гавани были введены около 15:40 по Москве. Часом ранее план «Ковёр» объявили в аэропорту Геленджика.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.