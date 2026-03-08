Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 16:01

Аэропорт Сочи второй раз за день приостановил приём и выпуск самолёт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

Аэропорт Сочи во второй раз за день ввёл ограничения работы из соображений безопасности. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», говорится в публикации.

В аэропортах Кубани отменили и задержали 46 рейсов
В аэропортах Кубани отменили и задержали 46 рейсов

В первый раз ограничения в сочинской воздушной гавани были введены около 15:40 по Москве. Часом ранее план «Ковёр» объявили в аэропорту Геленджика.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Росавиация
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar