В аэропортах Кубани отменили и задержали 46 рейсов

В аэропортах Краснодарского края отменено и задержано 46 рейсов. Больше всего самолётов не могут вылететь из Сочи и Краснодара, пишет SHOT.

В Сочи задержано 28 рейсов: 20 на вылет и восемь на прилёт. Отменён один рейс из Абу-Даби. В аэропорту Краснодара задержано 15 рейсов: 14 на вылет и один на прилёт. При этом отменён прилёт двух рейсов из Минеральных Вод.

Ранее власти Геленджика предупредили жителей об угрозе беспилотников. Аэропорт города временно перестал принимать и отправлять самолёты, чтобы обеспечить безопасность полётов.