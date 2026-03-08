В аэропортах Кубани отменили и задержали 46 рейсов
Обложка © Telegram / Новости Краснодара | Сочи Анапа
В аэропортах Краснодарского края отменено и задержано 46 рейсов. Больше всего самолётов не могут вылететь из Сочи и Краснодара, пишет SHOT.
В Сочи задержано 28 рейсов: 20 на вылет и восемь на прилёт. Отменён один рейс из Абу-Даби. В аэропорту Краснодара задержано 15 рейсов: 14 на вылет и один на прилёт. При этом отменён прилёт двух рейсов из Минеральных Вод.
Ранее власти Геленджика предупредили жителей об угрозе беспилотников. Аэропорт города временно перестал принимать и отправлять самолёты, чтобы обеспечить безопасность полётов.
То, чего нет у других: расследования, закулисье и редкие истории — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.