Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 14:35

В аэропортах Кубани отменили и задержали 46 рейсов

Обложка © Telegram / Новости Краснодара | Сочи Анапа

Обложка © Telegram / Новости Краснодара | Сочи Анапа

В аэропортах Краснодарского края отменено и задержано 46 рейсов. Больше всего самолётов не могут вылететь из Сочи и Краснодара, пишет SHOT.

В Сочи задержано 28 рейсов: 20 на вылет и восемь на прилёт. Отменён один рейс из Абу-Даби. В аэропорту Краснодара задержано 15 рейсов: 14 на вылет и один на прилёт. При этом отменён прилёт двух рейсов из Минеральных Вод.

В аэропорту Сочи объявили план «Ковёр»
В аэропорту Сочи объявили план «Ковёр»

Ранее власти Геленджика предупредили жителей об угрозе беспилотников. Аэропорт города временно перестал принимать и отправлять самолёты, чтобы обеспечить безопасность полётов.

То, чего нет у других: расследования, закулисье и редкие истории — читайте в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar