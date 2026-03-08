Boeing рейса Тюмень — Нячанг подал сигнал бедствия из-за проблем с двигателем

Пассажирский самолёт, следующий из Тюмени во Вьетнам, оказался в аварийной ситуации. Экипаж подал сигнал тревоги в небе над Мьянмой. Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air вылетел из Тюмени сегодня вечером. В районе города Янгон пилоты активировали код 7700 — общая аварийная ситуация. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предварительная причина — неполадки с двигателем. Экипаж принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту. Метка самолёта пропала с онлайн-радаров. Это не первый инцидент с данным бортом. В начале марта у этого же лайнера загорелся двигатель при взлете из Внуково в Паттайю. Он уже дважды экстренно садился из-за отказа двигателя, в том числе на рейсе Екатеринбург — Таиланд.

Ранее Ространснадзор выявил многочисленные нарушения требований воздушного законодательства у авиаперевозчика Azur Air в ходе внеплановой проверки, инициированной после сбоев в полётной программе. По фактам нарушений приняты меры инспекторского реагирования, и ведомство держит процесс их исправления на особом контроле. Несмотря на претензии, компания продолжает работу в обычном режиме и осуществляет перевозки строго по графику.