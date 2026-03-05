Владимир Путин
Azur Air сократит штат на 6% после проверок и жалоб на постоянные задержки рейсов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Azur Air сократит часть сотрудников на фоне проверок от государственных органов, поломок самолётов и жалоб пассажиров на многочасовые задержки рейсов. По данным Mash, уже в апреле руководство авиакомпании планирует уволить 6% штата, и речь идёт в том числе о пилотах и бортпроводниках.

Реакция пассажиров на многочасовую задержку рейса Azur Air. Видео © Mash

Оказалось, что рабочих мест на всех попросту не хватает — большинство лайнеров Boeing перевозчика приковано к земле из-за проверок на безопасность. Например, замечания выявили у рейса ZF-2847 «Новосибирск — Паттайя». Ространснадзор тем временем запрашивает всё новые документы и проводит встречи с руководством.

Что касается жалоб пассажиров, то лишь за два с лишним месяца этого года зафиксировано минимум шесть случаев задержек и аварийных посадок. На видео телеграм-канала — то, как пассажиры чуть ли не бунтуют из-за более чем 40-часового ожидания вылета.

Несмотря на кучу претензий, туристы продолжают пользоваться услугами Azur Air — в некоторых регионах России авиакомпания является единственной, летающей за границу. Сам перевозчик заявил, что в связи с выводом парка Boeing 767 из эксплуатации временно корректирует расписание.

Напомним, Ространснадзор начал проверку Azur Air на фоне многочисленных нарушений и постоянных жалоб пассажиров. Например, недавно самолёт авиакомпании не смог вылетать с вьетнамского Фукуока из-за проблем с двигателем: лайнер уже выехал на взлётно-посадочную полосу, но вернулся на стоянку. А когда воздушное судно всё же подготовили к вылету — у него прямо в воздухе вспыхнул двигатель. В итоге туристы вернулись на остров.

