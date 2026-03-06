Ространснадзор нашёл нарушения в работе авиакомпании Azur Air

В работе авиаперевозчика Azur Air обнаружены многочисленные нарушения требований воздушного законодательства. Итоги внеплановой проверки, инициированной после сбоев в полётной программе, подвели в телеграм-канале Ространснадзора.

«В результате проведённых мероприятий Ространснадзор выявил ряд нарушений обязательных требований воздушного законодательства РФ. По фактам выявленных нарушений приняты меры инспекторского реагирования», — сказано в тексте сообщения ведомства.

Как подчеркнули в надзорном ведомстве, процесс исправления выявленных недочётов они держат на особом контроле. Несмотря на претензии проверяющих, компания продолжает работу в обычном режиме и осуществляет перевозки строго по графику.

Представители Ространснадзора добавили, что все материалы, собранные комиссией, они планируют передать в Росавиацию — именно специалисты этого агентства обладают полномочиями, которые при необходимости можно применить к перевозчику в качестве дополнительных санкций или мер воздействия.

Напомним, Ространснадзор начал проверку Azur Air на фоне многочисленных нарушений и постоянных жалоб пассажиров. Например, недавно самолёт авиакомпании не смог вылетать с вьетнамского Фукуока из-за проблем с двигателем: лайнер уже выехал на взлётно-посадочную полосу, но вернулся на стоянку.