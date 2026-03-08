Владимир Путин
Регион
8 марта, 18:46

Подавший сигнал бедствия Boeing из Тюмени приземлился в Мьянме

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Тревожная ситуация с пассажирским лайнером разрешилась благополучно. Самолёт авиакомпании Azur Air, летевший из Тюмени во вьетнамский Нячанг, совершил незапланированную посадку. Boeing 767 приземлился в международном аэропорту Янгон в Мьянме.

В компании сообщили, что посадка прошла штатно, самолёт самостоятельно зарулил на место стоянки. Никто не пострадал. Всего на борту было 336 пассажиров и 10 членов экипажа.

Напомним, пассажирский самолёт Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, следующий из Тюмени во Вьетнам, подал сигнал общей аварийной ситуации (код 7700) в небе над Мьянмой из-за неполадок с двигателем. Экипаж принял решение об экстренной посадке, метка лайнера пропала с онлайн-радаров.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

