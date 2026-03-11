Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 06:50

Самолёт рейса Красноярск – Якутск подал сигнал бедствия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Leber

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Leber

Самолёт авиакомпании «Россия» с бортовым номером RA-73205 и 120 пассажирами подал сигнал бедствия над Красноярским краем из-за разгерметизации салона и возвращается в аэропорт вылета. Об этом стало известно SHOT.

Airbus A319 подал сигнал 7700 примерно через полчаса после вылета. По данным SHOT, командир самолёта развернул борт в небе над селом Богучаны и направился обратно в Красноярск. На борту находились 120 пассажиров и шесть членов экипажа. В настоящий момент самолёт кружит в районе аэропорта вылета, вырабатывая топливо перед посадкой.

Самолет Azur Air подал сигнал бедствия второй раз за неделю, на этот раз над Ханоем
Самолет Azur Air подал сигнал бедствия второй раз за неделю, на этот раз над Ханоем

Ранее пассажирский самолёт Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, следующий из Тюмени во Вьетнам, подал сигнал общей аварийной ситуации (код 7700) в небе над Мьянмой из-за неполадок с двигателем. Экипаж принял решение об экстренной посадке, метка лайнера пропала с онлайн-радаров.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar