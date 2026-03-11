Самолёт рейса Красноярск – Якутск подал сигнал бедствия

Самолёт авиакомпании «Россия» с бортовым номером RA-73205 и 120 пассажирами подал сигнал бедствия над Красноярским краем из-за разгерметизации салона и возвращается в аэропорт вылета. Об этом стало известно SHOT.

Airbus A319 подал сигнал 7700 примерно через полчаса после вылета. По данным SHOT, командир самолёта развернул борт в небе над селом Богучаны и направился обратно в Красноярск. На борту находились 120 пассажиров и шесть членов экипажа. В настоящий момент самолёт кружит в районе аэропорта вылета, вырабатывая топливо перед посадкой.

Ранее пассажирский самолёт Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, следующий из Тюмени во Вьетнам, подал сигнал общей аварийной ситуации (код 7700) в небе над Мьянмой из-за неполадок с двигателем. Экипаж принял решение об экстренной посадке, метка лайнера пропала с онлайн-радаров.