42-летняя дочь комика Мартина Шорта покончила с собой

В США актриса сериала «Мурашки» и дочь комика Мартина Шорта Кэтрин наложила на себя руки в возрасте 42 лет. Она совершила суицид 23 февраля в своём доме в Голливуд‑Хиллз в Лос-Анджелесе. Прибывшие спасатели нашли женщину уже мёртвой.

«С глубокой скорбью сообщаем о кончине Кэтрин Шорт. Семья Шорт потрясена этой утратой и просит не беспокоить их в это время. Кэтрин любили все, и её будут помнить за свет и радость, которые она приносила в этот мир», — рассказала семья Шорт изданию PEOPLE.

Мартин Шорт женился на актрисе Нэнси Долман в 1980 году. Пара воспитывала троих детей, в том числе Кэтрин. Все они были приёмные. Семья проживала в пригороде Лос‑Анджелеса. Известно, что Кэтрин занималась благотворительностью, помогала людям с ментальными расстройствами и числилась волонтёром. Последний раз она публично появилась с популярными отцом на своём 40-летии.

