Умер лидер cоветского ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп

Заслуженный артист России, многолетний руководитель легендарного челябинского ансамбля «Ариэль» Ростислав Гепп скончался на 75-м году жизни. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования родным и близким Ростислава Геппа, известного челябинского музыканта, заслуженного артиста России, скончавшегося на 75-м году жизни», — говорится в сообщении.

Текслер также отметил, что Гепп был одним из основателей и бессменным руководителем коллектива, который за более чем полвека стал ярким культурным брендом Южного Урала и обрёл всероссийскую известность. С его слов, музыкант всегда был верен родной Челябинской области, любил свою малую родину — Златоуст, до последних дней своей жизни давал концерты перед земляками.

По данным регионального минкульта, Ростислав Олегович ушёл из жизни 24 февраля. Он возглавлял «Ариэль» с 1989 года, виртуозно владел флейтой и клавишными. В ведомстве назвали его вклад в культуру области и страны неоценимым.

