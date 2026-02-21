Умерла участница «Бурановских бабушек» Зоя Дородова

Одна из участниц знаменитого музыкального коллектива «Бурановские бабушки» Зоя Дородова ушла из жизни. Трагическую новость сообщил глава Малопургинского района Удмуртии Александр Деев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Это невосполнимая утрата для нашей культуры, для всех нас. Выражаю самые глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто разделяет эту боль. Скорбим вместе с вами. Светлая память», — написал он.

Зоя Дородова раньше работала поваром и заведующей школьной столовой. Она вошла в первый состав группы, которая представляла Россию на международном конкурсе Евровидение-2012 с песней Party for everybody и заняла почётное второе место. Сама Дородова на сцену не выходила, поскольку правила конкурса ограничивают количество выступающих шестью артистами. В 2014 году состав «Бурановских бабушек» был полностью обновлён, а бывшие солистки продолжили творческую деятельность под названием «Бабушки из Бураново».

За последние годы ушли из жизни несколько участниц первого состава. В 2014 году скончалась Елизавета Зарбатова в возрасте 87 лет. В 2019-м на 85-м году жизни умерла от онкологического заболевания Наталья Пугачёва. В 2024-м не стало Екатерины Шкляевой — ей также было 87 лет

