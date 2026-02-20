Умер актёр из «Глухаря» Денис Кравцов

На 44-м году жизни скоропостижно скончался актёр театра и кино Денис Кравцов, известный зрителям по ролям в сериалах «Глухарь», «Час Волкова-2» и других проектах. О его смерти сообщил сайт театрального центра «Вишнёвый сад», где служил артист.

Как стало известно, утром Кравцова забрали в реанимацию, а днём его не стало. Причина смерти пока не разглашается. Для коллег и близких это стало полной неожиданностью — в ближайшие выходные Денис должен был выйти на сцену в трёх спектаклях: «Аладдин», «Пеппи длинный чулок» и «Так и будет».

«Это невосполнимо. Потому что невозможно заменить человека, который проживал на сцене десятки жизней — смешных и трагических, сказочных и драматичных — и каждую роль делал событием. Но для нас он всегда оставался просто Денисом — живым, искренним, настоящим», — говорится в некрологе театра.

Помимо «Глухаря», Кравцов снимался в фильмах «101-й километр», «Примадонна» и других.

Ранее Life.ru рассказывал, что лидер группы Shortparis Николай Комягин скончался в возрасте 39 лет. После тренировки по боксу ему резко стало плохо — сердце не выдержало. Через три дня в Театре Наций должна была состояться премьера спектакля «Мой брат умер» по сценарию Алексея Балабанова, музыку к которому написал Комягин.