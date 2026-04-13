Ребёнка-маугли нашли среди мусора под присмотром пьяницы в квартире в Ленобласти
Росгвардейцы спасли из захламлённой квартиры в Сестрорецке 5-летнего мальчика
Обложка © 78.rosguard.gov.ru
В Сестрорецке Ленинградской области правоохранители спасли из заваленной мусором квартиры пятилетнего мальчика, родители которого оставили его одного под присмотром пьяного мужчины. Росгвардия публикует кадры из жилища, где был найден ребёнок-маугли.
«В правоохранительные органы обратились местные жители, сообщившие о том, что мальчик свесился через перила балкона на 3-м этаже и вот-вот упадёт. Через несколько минут по данному адресу прибыл ближайший наряд Росгвардии», — сказано в тексте.
Родителей ребёнка дома не оказалось. Зато на диване спал 38-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не является родственником или отцом малыша. Мальчика пока передали в отдел по делам несовершеннолетних. Ведётся поиск его родителей.
