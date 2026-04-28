28 апреля, 14:01

65 лет «играл в куклы»: Не стало Роберта Ляпидевского — легенды Театра Образцова

Народный артист РФ Роберт Ляпидевский умер на 90-м году жизни

Обложка © Официальный сайт Театра кукол Образцова

Народный артист России Роберт Ляпидевский умер 28 апреля на 90-м году жизни. О кончине актёра сообщили в Театре кукол имени Образцова. В театре его назвали настоящим Кукольником с замечательной душой и живой легендой сцены. Ляпидевский отдал Театру Образцова 65 лет и за это время сыграл десятки ролей.

Он родился в семье легендарного лётчика Анатолия Ляпидевского — первого Героя Советского Союза, участника операции по спасению людей с ледокола «Челюскин». Сам Роберт Анатольевич сначала учился в Нахимовском училище, затем на журфаке в Институте дружбы народов имени Патриса Лумумбы, увлекался спортом и музыкой.

Тест: Машенька, неваляшка или малыш — вернитесь в детство и узнайте, какой куклой СССР вы бы были!
Тест: Машенька, неваляшка или малыш — вернитесь в детство и узнайте, какой куклой СССР вы бы были!

В театр он попал почти случайно: один из друзей посоветовал ему показаться в труппу. Позже Ляпидевский вспоминал, что собирался идти в цирковое училище, потому что чувствовал себя эксцентриком и комиком. Но, впервые взяв в руки куклу, понял: «Это – моё!».

За годы на сцене Ляпидевский сыграл царя Салтана, Аладдина, Дон Жуана, ослика Иа, Ангела, Дьявола, Создателя и множество других персонажей. В Театре Образцова подчёркивают, что кукла в его руках буквально оживала.

Особенно отмечают его работу в «Божественной комедии» и «Необыкновенном концерте». Актёра ценили за редкий дар звукоподражания, импровизацию, точное чувство стиля и сценическое обаяние. В театре выразили соболезнования родным, близким, коллегам и всем, для кого работа с Робертом Ляпидевским была радостью. «

«Светлая и благодарная память живой легенде Театра Образцова», — говорится в некрологе.

Медведь цесаревича Алексея и куклы-модницы для его сестёр: Как игрушки «учили» детей XIX века жизни
Медведь цесаревича Алексея и куклы-модницы для его сестёр: Как игрушки «учили» детей XIX века жизни

BannerImage
Марина Фещенко
