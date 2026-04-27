«Ленфильм» возродил кинопередвижки для участников СВО в преддверии Дня Победы

«Ленфильм» организовал выездные кинопоказы для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, возродив историческую традицию кинопередвижек. В преддверии Дня Победы провели серию закрытых показов непосредственно в местах дислокации подразделений. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

Программа включала девять закрытых кинопоказов, которые прошли на учебных полигонах и в пунктах восстановления боеспособности подразделений. География выездов охватила Курскую область, а также территории Донецкой и Луганской народных республик, где находятся военнослужащие, участвующие в специальной военной операции.

Зрителям представили отрывки из «Боевых киносборников» 1941 года, которые использовались в годы Великой Отечественной войны для информирования о фронтовых событиях и поддержки морального духа. Дополнительно был показан новый фильм студии «Остров Сухо», посвящённый подвигу защитников Дороги жизни в годы блокады Ленинграда.

По данным организаторов, показ вызвал у военнослужащих живой отклик и активное обсуждение увиденного материала. В ходе поездки представители «Ленфильма» также пообщались с бойцами, собирая их личные истории и воспоминания о героических эпизодах.

В киностудии отметили, что собранные материалы могут быть использованы в будущих игровых и документальных проектах либо стать основой самостоятельных фильмов. Гендиректор «Ленфильма» Надежда Андрющенко подчеркнула, что обращение к традиции фронтовых кинопередвижек сегодня приобретает особое значение и помогает сохранять историческую преемственность.

«Кино всегда было и остаётся важным инструментом поддержки и объединения людей, особенно в сложные периоды. Для нас важно, чтобы и сегодня оно выполняло эту миссию — помогало сохранять память и поддерживать тех, кто защищает нашу страну», — заключила она.

