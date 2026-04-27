Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 апреля, 14:23

«Ленфильм» возродил кинопередвижки для участников СВО в преддверии Дня Победы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

«Ленфильм» организовал выездные кинопоказы для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, возродив историческую традицию кинопередвижек. В преддверии Дня Победы провели серию закрытых показов непосредственно в местах дислокации подразделений. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

Программа включала девять закрытых кинопоказов, которые прошли на учебных полигонах и в пунктах восстановления боеспособности подразделений. География выездов охватила Курскую область, а также территории Донецкой и Луганской народных республик, где находятся военнослужащие, участвующие в специальной военной операции.

Зрителям представили отрывки из «Боевых киносборников» 1941 года, которые использовались в годы Великой Отечественной войны для информирования о фронтовых событиях и поддержки морального духа. Дополнительно был показан новый фильм студии «Остров Сухо», посвящённый подвигу защитников Дороги жизни в годы блокады Ленинграда.

По данным организаторов, показ вызвал у военнослужащих живой отклик и активное обсуждение увиденного материала. В ходе поездки представители «Ленфильма» также пообщались с бойцами, собирая их личные истории и воспоминания о героических эпизодах.

В киностудии отметили, что собранные материалы могут быть использованы в будущих игровых и документальных проектах либо стать основой самостоятельных фильмов. Гендиректор «Ленфильма» Надежда Андрющенко подчеркнула, что обращение к традиции фронтовых кинопередвижек сегодня приобретает особое значение и помогает сохранять историческую преемственность.

«Кино всегда было и остаётся важным инструментом поддержки и объединения людей, особенно в сложные периоды. Для нас важно, чтобы и сегодня оно выполняло эту миссию — помогало сохранять память и поддерживать тех, кто защищает нашу страну», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в Москве началась подготовка к проведению военного парада, посвящённого 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 9 мая. На Красной площади уже стартовал монтаж трибун для приглашённых гостей мероприятия.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • День Победы
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar