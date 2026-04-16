16 апреля, 15:34

На Красной площади начали устанавливать трибуны для гостей Парада Победы

Обложка © Life.ru

На Красной площади в Москве стартовал монтаж трибун, предназначенных для гостей военного парада, который состоится 9 мая в честь 81-ой годовщины победы в Великой Отечественной Войне. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости», наблюдающий за ходом подготовительных работ.

Вдоль ГУМа и фасада Исторического музея уже выставлены металлические заграждения — такими же щитами огородили и пространство под будущий зрительский сектор. Полицейские наряды несут дежурство непосредственно у точки, где сейчас кипит работа, однако попасть на саму площадь москвичи и туристы всё ещё могут свободно.

Монтажники уже начали собирать несущий каркас — первым делом они взялись за участок у Мавзолея. Крепить сиденья к металлическим основаниям будут чуть позже.

Танки и десант на улицах города: Как в Екатеринбурге готовятся к 9 Мая
Ранее в Кремле заявили, что список зарубежных лидеров, которые приедут в Москву на празднование 9 Мая, пока не утверждён. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в России будут рады принять «самый широкий круг наших друзей».

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
