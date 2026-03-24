Песков: Москва ждёт лидеров дружественных стран на 9 Мая
Обложка © Life.ru
В Кремле заявили, что список зарубежных лидеров, которые приедут в Москву на празднование 9 Мая, пока не утверждён. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, окончательные решения ожидаются позже.
«Традиционно мы будем рады видеть в Москве на празднование 9 Мая самый широкий круг наших друзей из дружественных стран. Как только этот список будет финализирован, мы получим соответствующие подтверждения от наших будущих гостей, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.
Ранее о своих планах приехать в Москву на праздновнаие Дня Победы заявлял лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. Также об аналогичных намерениях сообщал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.