Песков: Москва ждёт лидеров дружественных стран на 9 Мая

В Кремле заявили, что список зарубежных лидеров, которые приедут в Москву на празднование 9 Мая, пока не утверждён. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, окончательные решения ожидаются позже.

«Традиционно мы будем рады видеть в Москве на празднование 9 Мая самый широкий круг наших друзей из дружественных стран. Как только этот список будет финализирован, мы получим соответствующие подтверждения от наших будущих гостей, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.