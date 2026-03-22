22 марта, 13:29

Додик планирует приехать в Россию на 9 Мая

Милорад Додик. Обложка © ТАСС / EPA / NIDAL SALJIC

Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик сообщил о планах посетить Россию на День Победы. Об этом он заявил в эфире Радио и телевидения Республики Сербской в воскресенье.

«Буду 9 мая на военном параде в Москве, в конце месяца снова посещу Москву и Санкт-Петербург», сказал политик.

Додик уже не первый раз приезжает в российскую столицу на празднование 9 мая.

Ранее о планах приехать в Москву на празднование Дня Победы сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Также словацкий лидер планирует посетить памятные мероприятия 6 июня в честь годовщины высадки десанта в Нормандии.

