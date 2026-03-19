Додик напомнил послу Германии, как Россия поддерживала сербов

Лидер боснийских сербов Милорад Додик выступил с резким заявлением в адрес посла Германии в Боснии и Герцеговине Альфреда Граннаса, подчеркнув неизменную поддержку России сербским народом.

Поводом для обращения стали слова Граннаса в интервью Nezavisne Novine, где дипломат заявил, что Берлин не планирует снимать санкции с Республики Сербской и усомнился в практической пользе сотрудничества с Москвой. В ответ Додик напомнил об историческом контексте отношений.

«Россия была с сербским народом в самые трудные исторические моменты, когда другие молчали или бомбили нас. Россия была голосом, защищавшим международное право, когда его пытались попирать», — написал он в соцсети.

Додик подчеркнул, что связи с Россией основаны на памяти и взаимопонимании, а не на политическом давлении. Никакое внешнее давление, по его словам, не способно изменить это восприятие.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сделал тревожное заявление в эфире RTS. По его словам, две страны Североатлантического альянса готовят нападение на его государство. Речь идёт о Хорватии и Албании, которые, как утверждает сербский лидер, формируют союз с частично признанным Косово.