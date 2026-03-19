19 марта, 08:05

Додик напомнил послу Германии, как Россия поддерживала сербов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Лидер боснийских сербов Милорад Додик выступил с резким заявлением в адрес посла Германии в Боснии и Герцеговине Альфреда Граннаса, подчеркнув неизменную поддержку России сербским народом.

Поводом для обращения стали слова Граннаса в интервью Nezavisne Novine, где дипломат заявил, что Берлин не планирует снимать санкции с Республики Сербской и усомнился в практической пользе сотрудничества с Москвой. В ответ Додик напомнил об историческом контексте отношений.

«Россия была с сербским народом в самые трудные исторические моменты, когда другие молчали или бомбили нас. Россия была голосом, защищавшим международное право, когда его пытались попирать», — написал он в соцсети.

Додик подчеркнул, что связи с Россией основаны на памяти и взаимопонимании, а не на политическом давлении. Никакое внешнее давление, по его словам, не способно изменить это восприятие.

Сербия возобновила экспорт боеприпасов спустя восемь месяцев эмбарго
Сербия возобновила экспорт боеприпасов спустя восемь месяцев эмбарго

Ранее президент Сербии Александр Вучич сделал тревожное заявление в эфире RTS. По его словам, две страны Североатлантического альянса готовят нападение на его государство. Речь идёт о Хорватии и Албании, которые, как утверждает сербский лидер, формируют союз с частично признанным Косово.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
