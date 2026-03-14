Вучич обвинил две страны НАТО в подготовке к нападению на Сербию

Президент Сербии Александр Вучич сделал тревожное заявление в эфире RTS. По его словам, две страны Североатлантического альянса готовят нападение на его государство. Речь идёт о Хорватии и Албании, которые, как утверждает сербский лидер, формируют союз с частично признанным Косово.

«Они будут ждать момента крупного конфликта между европейцами и русскими, а также ещё более масштабного на Ближнем Востоке», — пояснил президент.

При этом Вучич подтвердил, что у Сербии есть гиперзвуковые ракеты CM-400 (дальность до 400 км), но подчеркнул, что Белград не намерен нападать первым.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что в мае армия страны проведёт совместные военные учения с силами НАТО, включая американских военных, что, по его словам, способствует сохранению мира и стабильности. Он подчеркнул, что Белград сохраняет военный нейтралитет и строит отношения с разными государствами, не забывая события 1999 года, когда НАТО проводило операцию против Югославии.