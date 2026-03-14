Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 12:23

Вучич обвинил две страны НАТО в подготовке к нападению на Сербию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragan Mujan

Президент Сербии Александр Вучич сделал тревожное заявление в эфире RTS. По его словам, две страны Североатлантического альянса готовят нападение на его государство. Речь идёт о Хорватии и Албании, которые, как утверждает сербский лидер, формируют союз с частично признанным Косово.

«Они будут ждать момента крупного конфликта между европейцами и русскими, а также ещё более масштабного на Ближнем Востоке», — пояснил президент.

При этом Вучич подтвердил, что у Сербии есть гиперзвуковые ракеты CM-400 (дальность до 400 км), но подчеркнул, что Белград не намерен нападать первым.

Сербия запросила у Казахстана помощь в подготовке спецподразделений
Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что в мае армия страны проведёт совместные военные учения с силами НАТО, включая американских военных, что, по его словам, способствует сохранению мира и стабильности. Он подчеркнул, что Белград сохраняет военный нейтралитет и строит отношения с разными государствами, не забывая события 1999 года, когда НАТО проводило операцию против Югославии.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • хорватия
  • албания
  • Сербия
  • Александр Вучич
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar