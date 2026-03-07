Вучич анонсировал военные учения Сербии и НАТО в мае

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в мае армия страны проведёт совместные военные учения с силами НАТО. Об этом он сообщил во время выступления перед собравшимися. По словам главы государства, манёвры пройдут с участием американских военных.

«В мае будут учения с НАТО, американцами, продолжим и с другим акторами, и со всеми, потому что это способствует сохранению мира и стабильности, обеспечению безопасности нашей страны. Но надо чётко сказать, что Сербия ревностно сохраняет свой военный нейтралитет и строит хорошие отношения со всеми», — сказал Вучич.

При этом президент подчеркнул, что Белград сохраняет военный нейтралитет и стремится поддерживать отношения с разными государствами. Он добавил, что страна не забывает события 1999 года, когда НАТО проводило военную операцию против Югославии. По его словам, главным приоритетом национальной стратегии остаётся сохранение мира и безопасности.

Ранее Life.ru писал, что Сербия запросила у Казахстана помощь в подготовке спецподразделений. Вучич находится с официальным визитом в Астане по приглашению лидера Казахстана.