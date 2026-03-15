Сербия возобновила экспорт боеприпасов спустя восемь месяцев эмбарго

Сербия возобновила экспорт боеприпасов спустя восемь месяцев после введения эмбарго. Запрет был введён в июне 2025 года после того, как Служба внешней разведки РФ обвинила Белград в поставках оружия Украине обходными путями из-за «жажды наживы и трусливой многовекторности». Тогда президент Александр Вучич пообещал блокировать любые сделки, если оружие может попасть в зону боевых действий.

Однако, по данным сербских и региональных СМИ, запрет сняли ещё 13 февраля. Официально власти этого не подтверждают, но косвенные признаки указывают на возобновление поставок. В частности, белградский еженедельник Radar сообщил, что во второй половине 2025 года Сербия поставила Израилю боеприпасов на $65 млн, а с начала 2026 года в Тель-Авив отправили 14 грузовых спецрейсов — почти половину от прошлогоднего объёма.

Военный эксперт Александр Радич заявил, что есть «твёрдые доказательства» работы экспорта даже во время формального запрета. Например, Кипр демонстрировал сербские ракетные установки Tamnava.

Сам Вучич после визита в Индию выразил уверенность, что продажа боеприпасов Нью-Дели «не вызовет недовольства». Это косвенно подтверждает, что экспорт возобновлён. Работники оборонных предприятий также сообщили журналистам, что «мораторий снят» и с февраля поступило распоряжение о возобновлении поставок.